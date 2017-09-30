Augsburg: 1 - Borussia Dortmund: 2 | MAÇ SONUCU

Bu sezon ligde oynadığı 5 maçı da kazanan yenilgisiz 3 takımdan biri olan Borussia Dortmund, Augsburg'un konuğu oldu. Maça hızlı başlayan sarı-siyahlılar, 4. dakikada Andriy Yarmolenko'yla öne geçti. Augsburg, 11. dakikada Caiuby'le cevap verdi. Borussia Dortmund'da Shinji Kagawa, 23. dakikada attığı golle takımını tekrardan öne geçirdi. Kagawa'nın golünün asistini Yarmolenko yaptı. Karşılaşmanın ilk yarısı, sarı-siyahlıların 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Dortmund, 2. yarıda bir penaltıdan yararlanamadı. 79. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Pierre-Emerick Aubameyang, vuruşu kaçırdı ve gol atmayı başaramadı. Karşılaşma Borussia Dortmund'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Sarı-siyahlılar bu sonuçla puanını 19'a yükseltti ve liderliğini sürdürmeyi garantiledi. 7 maçta 3 galibiyet 2 beraberliği bulunan Augsburg ise 11 puanda kaldı.

Bundesliga'da alınan diğer sonuçlar şöyle;

Eintracht Franfkurt: 2 - Stuttgart: 1

Wolfsburg: 1 - Mainz 05: 1

Mönchengladbach: 2 - Hannover 96: 1

Augsburg

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