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Kültür-Sanat

August Strindberg’ anısına verilen edebiyat ödülünü Johannes Anyuru kaptı

İsveçli yazar August Strindberg’in anısına verilen ülkenin en prestijli edebiyat ödülünü Uganda asıllı Müslüman yazar Johannes Anyuru kazandı

29 Kasım 2017 Çarşamba, 17:13:01

İsveç'in en prestijli edebiyat ödülü olarak bilinen ve İsveçli yazar August Strindberg’in anısına verilen "Yılın En İyi Kurgu Kitabı" ödülüne, ''Öldürdüklerinin Göz Yaşında Boğulacaklar'' romanıyla Uganda asıllı Müslüman yazar Johannes Anyuru layık görüldü.

AA'nın haberine göre, Stockholm’deki Konser Evi'nde düzenlenen törenle ödülünü alan 38 yaşındaki Anyuru, ''Elhamdülillah bir Müslüman olarak Allah bana İsveç'in en prestijli ödülünü layık gördü'' dedi. Anyuru, bu ödülün anlamının kendisi için büyük olduğunu belirtti.

Anyuru'nun ''Öldürdüklerinin Göz Yaşında Boğulacaklar'' romanı, gelecekte İsveç'in ırkçılar tarafından nasıl yönetileceğini konu alıyor.

Bu arada, "Yılın En İyi Çocuk Kitabı" ödülü İsveçli yazar Sara Lundbergs'e verilirken, "Yılın En İyi Gerçek Hikaye" ödülünü de yazar Fatima Brenner kazandı.

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