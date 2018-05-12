Aurora - Guabira sahaya çıkıyor

Bolivya Premier Lig Copa Sudamericana Play Off 1.Aşama F heyecanı devam ediyor. Aurora, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Guabira takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 22:00. Ev sahibi Aurora, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Guabira, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 572 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Aurora kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Guabira sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Aurora son hafta oynanan Guabira maçında 1-1 berabere kaldı.

Guabira ise Aurora karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.