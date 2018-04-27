Austria Lustenau - FC Wacker Innsbruck maçı öncesi rakamlar

Avusturya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Austria Lustenau, 27 Nisan 2018 Cuma günü FC Wacker Innsbruck takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:30. Austria Lustenau 37 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken FC Wacker Innsbruck 61 puanda ve 1. sırada. Ev sahibi Austria Lustenau, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. FC Wacker Innsbruck, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 171. İddaa'da Austria Lustenau kazanır 3.50, berabere biter 3.10, FC Wacker Innsbruck kazanır 1.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Austria Lustenau son haftadaki Hartberg müsabasında 0-0 berabere kaldı.

FC Wacker Innsbruck ise FAC Team für Wien karşılaşmasında 3-0 kazandı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Austria Lustenau, 22 gol attı ve 25 gol yedi.

FC Wacker Innsbruck, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 8 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. FC Wacker Innsbruck, deplasmanda 25 kez ağları sarsarken, 18 kez topu kendi kalesinde gördü.