Austria Lustenau - USK Anif maç önü

Avusturya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Austria Lustenau, 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü USK Anif takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:30. Austria Lustenau 44 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken USK Anif 53 puanda ve 5. sırada. Austria Lustenau son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. USK Anif, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 462 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Austria Lustenau kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, USK Anif sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Austria Lustenau son hafta oynanan Hartberg maçında 0-0 berabere kaldı.

USK Anif ise FC Wiener Neustadt karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Austria Lustenau, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. Austria Lustenau, kendi sahasında 25 gol attı, 29 gol yedi.

USK Anif, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti. USK Anif, deplasmanda 29 kez ağları sarsarken, 29 kez topu kendi kalesinde gördü.