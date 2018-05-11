Austria Lustenau - Wattens maç önü

Avusturya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Austria Lustenau, 11 Mayıs 2018 Cuma günü Wattens takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:30. 40 puanlı Austria Lustenau 6. sırada bulunuyor, Wattens 36 puana sahip ve 7. sırada. Austria Lustenau son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Wattens, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 110 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Austria Lustenau kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.20, Wattens sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Austria Lustenau son hafta oynanan Hartberg maçında 0-0 berabere kaldı.

Wattens, Blau-Weiss Linz karşılaşmaında 0-2 kazandı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyet alan Austria Lustenau, 23 gol attı ve 27 gol yedi.

Wattens, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyet elde etti. Wattens, deplasmanda 13 kez ağları sarsarken, 27 kez topu kendi kalesinde gördü.