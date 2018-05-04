Austria Vienna - Admira Wacker maç önü

Austria Vienna ve Admira Wacker, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Avusturya Bundesliga maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:30. 39 puanlı Austria Vienna 7. sırada bulunuyor, Admira Wacker 49 puana sahip ve 5. sırada. Ev sahibi Austria Vienna, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Admira Wacker, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 363. İddaa'da Austria Vienna kazanır 1.70, berabere biter 3.30, Admira Wacker kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 2.15, üst 1.35 veriyor. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

Austria Vienna son hafta oynanan Admira Wacker maçında 2-3 yenildi.

Admira Wacker ise Austria Vienna maçında 2-3 kazandı.

Austria Vienna, evinde 7 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı ve 29 gol atıp 25 gol yedi.

Admira Wacker, dış sahada 5 galibiyet, 2 beraberlik, 9 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Admira Wacker 25 kez gol sevinci yaşadı, 36 kez topu ağlarında gördü.