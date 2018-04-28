Austria Vienna - Mattersburg maç önü

Avusturya Bundesliga maçında Austria Vienna ile Mattersburg, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. Austria Vienna 39 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Mattersburg 39 puanda ve 7. sırada. Austria Vienna son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Mattersburg son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 294. İddaa'da Austria Vienna kazanır 1.80, berabere biter 3.30, Mattersburg kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Austria Vienna son hafta oynanan Admira Wacker maçında 2-3 yenildi.

Mattersburg ise Altach karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Austria Vienna, evinde 7 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 27 gol atıp 22 gol yedi.

Mattersburg, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Mattersburg, deplasmanda 20 kez ağları sarsarken, 24 kez topu kendi kalesinde gördü.