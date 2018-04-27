Austria Vienna - Mattersburg maç önü

Avusturya Bundesliga maçında Austria Vienna ile Mattersburg, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Austria Vienna 39 puanla 6. sırada, Mattersburg 39 puanla 7. sırada bulunuyor. Austria Vienna son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Mattersburg, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 294 kodlu maçı oynayanlar; Austria Vienna galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.30, Mattersburg galibiyet oranı 2.90. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Austria Vienna önceki hafta Admira Wacker mücadelesinde 2-3 yenildi.

Mattersburg ise Altach karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Austria Vienna, evinde 7 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 27 gol atıp 22 gol yedi.

Mattersburg ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Mattersburg, 20 gol atarken 24 gol yedi.