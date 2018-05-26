Austria Vienna - Salzburg rakamlar

Avusturya Bundesliga maçında Austria Vienna ile Salzburg, 27 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 18:30. Austria Vienna 40 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Salzburg 83 puanda ve 1. sırada. Ev sahibi Austria Vienna, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Salzburg, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 273 kodlu maçı oynayanlar; Austria Vienna galibiyet oranı 5.00, beraberlik oranı 4.30, Salzburg galibiyet oranı 1.30. Alt oranı 2.30, üst oranı 1.30. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Austria Vienna önceki hafta St. Polten mücadelesinde 2-0 yenildi.

Salzburg ise Mattersburg karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Austria Vienna, 29 gol attı ve 25 gol yedi.

Salzburg, dış sahada 11 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Salzburg 35 kez gol sevinci yaşadı, 16 kez topu ağlarında gördü.