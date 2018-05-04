Auxerre - Ajaccio karşılaşma önü

Fransa Ligue 2 maçında Auxerre ile Ajaccio, 04 Mayıs 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:45. 46 puanlı Auxerre 11. sırada bulunuyor, Ajaccio 66 puana sahip ve 3. sırada. Ev sahibi Auxerre, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Ajaccio, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 204. İddaa'da Auxerre kazanır 3.10, berabere biter 3.10, Ajaccio kazanır 1.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Auxerre önceki hafta FC Red Star mücadelesinde 1-0 kazandı.

Ajaccio ise Fc Tours karşılaşmasında 3-2 kazandı.

Auxerre, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Auxerre, kendi sahasında 25 gol attı, 20 gol yedi.

Ajaccio ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Ajaccio, 25 gol atarken 24 gol yedi.