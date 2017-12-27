İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri 2-3 Aralık'ta girdikleri sınav sonuçlarını kurumun internet adresinden öğrenebilir. Peki sınav sonucu beklediği gibi olmayan öğrenciler için AUZEF sınav sonucuna itiraz nasıl yapılıyor?
Ön Lisans, Lisans ve Lisans Tamamlama bölümleri dahil toplam 15 programda eğitim veren AUZEF sınav sonuçlarını BURADAN öğrenebilirsiniz.
AUZEF BİTİRME (FİNAL) SINAVI GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI
2017-2018 güz dönemi bitirme sınavlarına ait sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Giriş belgelerinizi #link#https://sinav.istanbul.edu.tr/##normallink# adresinden alabilirsiniz.
SINAVLAR NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?
Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki derslerin, çoktan seçmeli test olarak merkezi usulle yapılan sınavlarının değerlendirmesinde sadece öğrenci cevap kağıtları dikkate alınır.
Bir derse ait sınavlar ve diğer tüm etkinlikler 100 puan üzerinden değerlendirilir.
Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki tüm derslerde, bir ders için Ham Başarı Puanı hesaplanırken yarıyıl/yıl içi etkinliklerin etkisi en fazla %40, yarıyıl/yıl sonu sınavının etkisi ise en az %60 ağırlık katsayısı alınarak ortalama puan hesaplanır.
Uzaktan öğretim programlarında, Ders Ham Başarı Puanı hesaplanırken derse devam ile ilgili durum, yarıyıl/yıl içi etkinlik puanına %20 ağırlık katsayısı ile etki eder. Sadece bir ara sınavın yapıldığı uzaktan öğretim programlarında yarıyıl/yıl içi etkinliklerin puanı hesaplanırken derse devam durumunun etkisi %20; ara sınavın etkisi %80’dir.
Derslerin ham başarı puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır:
Uzaktan öğretim programlarındaki derslerde; [(Derse Devam Puanı) x 0,20 + (Ara Sınav Puanı) x 0,80] x 0,40 + (Dönem Sonu Sınav Puanı) x 0,60
Açık öğretim programlarındaki derslerde; (Ara Sınav Puanı) x 0,40 + (Dönem Sonu Sınav Puanı) x 0,60
Açık öğretim programlarındaki derslerin çoktan seçmeli test yöntemi ile yapılan sınavlarında beş şıklı olarak hazırlanan her bir test için doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak test ham puanı hesaplanır.
Uzaktan öğretim programlarındaki derslerin çoktan seçmeli test yöntemi ile yapılan sınavlarında ders ham puanı hesaplanırken yanlış cevaplar dikkate alınmaz; her bir doğru cevap sayısı ile soru puanı çarpılarak test ham puanı oluşturulur.
AUZEF SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?
Sınav sonuçlarına itiraz, sınavın bitiş tarihinden itibaren üç gün içinde yapılır. Bu süre Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yeniden belirlenebilir.
İtirazlar, kimlik bilgileri açık olmak koşulu ile yazılı dilekçe veya dijital ortamda yapılır. Belirlenen süre dışında yapılan itirazlar dikkate alınmaz.
İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır ve sonuçlar ilgili öğrenciye yazı ile veya elektronik ortamda bildirilir.
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