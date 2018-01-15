Sinop'ta 13 yaşındaki K.S., av tüfeği ile oynarken kardeşi 10 yaşındaki K.S.'yi vurarak yaraladı.

Olay bu akşam Sinop'un merkeze bağlı Bostancılı köyü´nde meydana geldi. İddiaya göre, K.S. av tüfeği ile oynarken kazayla tetiğe dokunması sonucu kardeşi K.S.'yi boynunun sol kısmından yaraladı.

DHA'nın haberine göre, kanlar içinde yerde kalan küçük çocuk, ihbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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