Isparta’da aracıyla geldiği sanayi sitesi içerisinde önüne çıkan biri sahipli, diğeri sokak hayvanı olmak üzere 2 köpeği katleden, 3 köpeği de av tüfeğiyle ateş ederek yaralayan şüpheli yakalandı. Sanayi esnafının küçükken şırıngayla besleyip büyüttükleri hayvanların acımasızca öldürülmesi ve yaralanmasına ateş püskürürken, olaydan sonra harekete geçen ISHAYKO ve Isparta Belediyesi Veteriner Müdürlüğü, yaralı köpeklerin gerekli tedavilerini yaparken, emniyet güçleri de o şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Katliamı yapan şüphelinin av tüfeğinin de ruhsatsız olduğu bildirildi.

İHA'nın aktardığına göre, olay 26 Haziran 2018 gecesi Gül Petek sanayi sitesinde yaşandı. İddiaya göre, henüz kimliği belirtilmeyen bir kişi, sanayi içerisinde aracıyla ilerlediği esnada, elindeki tüfekle sokak hayvanları ve sahipli köpeklerden ikisini katletti, üçünü de çeşitli yerlerinden yaraladı.

Yaşanan olay ise günün aydınlanmasıyla birlikte ortaya çıktı. Vurulan köpeklerden birin sahibi sabah işyerine geldiğinde hareketsiz vaziyette gördüğü hayvanı için üzgün olduğunu belirtirken, Isparta Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (ISHAYKO) yönetici ve üyeleri de duruma tepki gösterdi.

GÜL:"BU CANLARA SAHİP ÇIKALIM"

ISHAYKO Başkanı Aynur Gül, “26 Haziran gecesi bu sokakta, insanların doğduklarından beri büyüttüğü hayvanlar silahla katledildi. Emniyet güçleri kısa sürede şahsı bularak, olay adliyeye intikal etti. Emniyet güçlerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Yaşananların üzücü olduğuna dikkat çeken ISHAYKO Başkanı Aynur Gül, “Bu sokakta bulunan insanlar, esnaflar hayvanları çok seviyorlar. Katledilen bu hayvanları ta küçüklükten bu yana enjektörle beslediklerini söylüyorlar. Maalesef bazı yerel basın organları da bu hayvanların, burada insanları rahatsız ettiğine dair haberler yapıyorlar. Buna çok üzülüyor ve kınıyoruz. Biz, bu tarz olayların her zaman takipçisi olacağız, bu canlar bize emanet. Lütfen bu canlara sahip çıkalım” diye konuştu.

KOCABAŞ: "UYKUSUZ GECELERİMİZ OLUYOR"

Son yaşanan havan katliamından sonra uykularının dahi kaçtığını dile getiren ISHAYKO Başkan Yardımcısı Sabri Kocabaş, “Maalesef üzücü bir olay, 2 tane hayvanımız tüfekle, ateşli silahla öldürüldü, 3 tane hayvanımız da yaralı. Yaralı hayvanlarımız şu anda Isparta Sokak Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde koruma altına alındı. Isparta Belediyesi ekipleri, gerçekten zamanında buraya gelerek gereken çalışmayı yaptılar, çok teşekkür ediyoruz. Böyle olayların olmasını artık biz kaldıramıyoruz, uykusuz gecelerimiz oluyor, bu durum bizi gerçekten çok üzüyor. Aslında o kadar hayvan sever insanlar var ki, biz buradaki tüm esnaflarla konuştuk ve bir tanesi bile bu hayvanlardan şikayetçi değil. Böyle bir olayın nasıl yaşandığına onlar daz şaşırmış durumdalar. Bu, gerçekten acı bir şey. Isparta’da sürekli böyle şeyler yaşamak, bir Ispartalı olarak da bizi çok üzüyor. İnşallah, bundan sonra daha güzel haberler duyarız, güzel şeyler olur, hayvanlarla ilgili yasalar değişir ve bu insanlara gerekli yaptırımlar yapılır, biz de böyle olaylarla karşılaşmayız” şeklinde konuştu.

TUNÇBİLEK: "SABAH İŞE GELDİĞİMDE KÖPEĞİMİ ÖLÜ OLARAK BULDUM"

Sanayide yemek fabrikası işleten ve yaklaşık 7 yıldan bu yana beslediği köpeğini sabah işe geldiğinde ölü olarak bulduğunu belirten Özgür Tunçbilek, “Sabah geldiğimde köpeğimi ölmüş şekilde buldum. Katledilen tek köpek, benimki değilmiş, onun dışında başka hayvanlar da varmış. Emniyet güçleri de bulmuş ve gereken işlemler yapılıyormuş, şu an bildiğimiz şeyler bu kadar” dedi.

"BURADA KÖPEĞİMİZ ÇOK, BÜTÜN ESNAFIN VAR"

Köpeği için öldürülmeden önce her türlü imkanı sağladığını, gündüzleri bağlı, geceleri ise başka hayvanlar tarafından zarar görememesi ve bölgede koruma amacıyla serbest bıraktıklarını ifade eden Tunçbilek, “Öldürülen köpek, 2011 yılından bu yana benim sahiplenip, beslediğim bir köpekti. Aşısı, karne ve her şeyi vardı. Diğer başka köpekler gelip de burada zarar vermesin diye akşamları salıyorduk ama normalde her şeyi tam olan bir köpekti, sıkıntısı yoktu. Buradaki esnaf arkadaşların hemen hepsi dükkanlarını gece geç saatlerde kapattıkları için ve dükkanlarını emniyet altında tutmak amacıyla köpek besliyor zaten. Burada köpeğimiz çok, bütün esnafın var” ifadelerini kullandı.

"KÖPEKLER BURADAYKEN RAHATTIK"

Sanayi esnafının bölgede bulunan sokak hayvanlarını 2011 yılından bu yana beslediklerini ve o dönemden bu yana hırsızlık olaylarında azalma meydana geldiğine dikkat çeken başka bir esnaf ise, “Bu hayvanlar buraya geldiğinden bu yana çok şükür kapımızı açık bile bıraksak, hiçbir olay olmadı. Daha önce kapının önüne koyduğumuz en küçük bir şey kayboluyordu ama köpeklerimiz varken rahattık” dedi. Esnaflar, yaşanan katliamın ardından kendilerince önlem alarak bölgedeki boş bir alana köpek kulübe ve barınma alanı oluşturdular.

GÜNAYDIN: "ISPARTAMIZDA BU TÜR KENDİNİ BİLMEZLİKLER ASLA GÖZ ARDI EDİLMEDİ, EDİLMEYECEKTİR"

Yaşanan olayın ardından Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da yazılı bir açıklama yaparak, belediye imkanlarıyla yaralı hayvanlara gereken tedavi ve bakımın yapıldığını belirtti. Başkan Günaydın yaptığı açıklamada, kentte bu tür kendini bilmezliklerin göz ardı edilemeyeceğini vurgulayarak şunları söyledi; “Geçtiğimiz Salı günü ilimizdeki bir sanayi sitesinde sokak hayvanlarımızın kimliği belirsiz kişi/kişilerce katledildiğini büyük bir üzüntü içerisinde öğrendim. Olayı duyar duymaz 4 veterinerimiz olay mahalline gitmişler ve buradan 3 yavru köpeğimizi yaralı halde alarak Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezinde tedavi altına almışlardır. Köpeklerimizin sağlık durumu son derece iyidir ve tedavileri devam etmektedir. Köpeklerimiz yoğun bakım alanında gözetim altında tutulmaktadır. Olaydan hemen sonra Emniyet Müdürlüğü gerekli tahkikatı titizlikle yürütmüş ve kendini bilmez, insanlıktan nasibini almamış bir şahsın av tüfeği ile sokak hayvanlarına ateş ettiğini kameralardan tespit etmiştir. Sokak hayvanlarımızı öldüren ve yaralayan şahıs aracı ile birlikte yakalanmış, Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmıştır. Türkiye’nin en büyük Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezine sahip, kibar, naif ve hayvan sevgisi en üst seviyede olan Isparta’mızda bu tür kendini bilmezlikler asla göz ardı edilmedi, edilmeyecektir.”

EMNİYET GÜÇLERİ KISA SÜREDE YAKALADI

Öte yandan, aracıyla gelerek köpekleri katlettiği öne sürülen M.K. isimli şüphelinin ise Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede tespit edilerek yakalandığı ve söz konusu olayda kullanılan silahın da ruhsatsız av tüfeği olduğunun ortaya çıkarıldığı öğrenildi. ‘Genel güvenliği tehlikeye sokmak’ ve ‘Mala zarar vermek’ gibi suçlardan adli ve idari işlem yapılan şüphelinin, emniyette gözaltına alındıktan sonra gerekli işlemleri sonrasında serbest kaldığı öğrenildi.