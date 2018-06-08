Avai - Coritiba rakamlar

Brezilya Serie B maçında Avai ile Coritiba, 09 Haziran 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 03:30. Avai 15 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Coritiba 17 puanda ve 3. sırada. Avai son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Coritiba, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 176. İddaa'da Avai kazanır 1.80, berabere biter 2.80, Coritiba kazanır 3.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Avai önceki hafta Santos mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Coritiba, Chapecoense karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Avai, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Avai, kendi sahasında 6 gol attı, 5 gol yedi.

Coritiba, dış sahada 0 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Coritiba 4 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.