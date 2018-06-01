Avai - Criciuma düellosu

Brezilya Serie B heyecanı devam ediyor. Avai, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü Criciuma takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 03:30. Avai 14 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Criciuma 1 puanda ve 20. sırada. Ev sahibi Avai, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Criciuma, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 183 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Avai kazanırsa 1.50, beraberlik çıkarsa 3.30, Criciuma sahadan galip ayrılırsa 4.30 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Avai önceki hafta Chapecoense mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Criciuma ise Hercilio Luz maçında 1-0 kazandı.

Avai, evinde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 4 gol yedi.

Criciuma, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Criciuma 3 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.