Avai - Guarani maçı rakamları

Brezilya Serie B maçında Avai ile Guarani, 20 Haziran 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 03:30. Maç öncesi Avai 21 puanla 2. sırada, Guarani 15 puanla 9. sırada bulunuyor. Avai son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Guarani son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 407 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Avai kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 2.80, Guarani sahadan galip ayrılırsa 4.60 oranını elde edecekler. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Karşılıklı gol var 1.70, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Avai önceki hafta Criciuma mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Guarani, Sao Caetano karşılaşmaında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Avai, 8 gol attı ve 5 gol yedi.

Guarani, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Guarani, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.