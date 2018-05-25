Avai - Paysandu rakamlar

Avai ve Paysandu, 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü Brezilya Serie B maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 01:15. Avai 11 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Paysandu 12 puanda ve 5. sırada. Avai son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Paysandu, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 126 kodlu maçı oynayanlar; Avai galibiyet oranı 1.40, beraberlik oranı 3.50, Paysandu galibiyet oranı 5.00. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.95, karşılıklı gol yok 1.45 oranını kazandıracak.

Avai son hafta oynanan Brasil De Pelotas maçında 1-1 berabere kaldı.

Paysandu, Criciuma karşılaşmaında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Avai, 3 gol attı ve 3 gol yedi.

Paysandu ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Paysandu, 3 gol atarken 2 gol yedi.