Marmara Bölgesinin tek kadın Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, projeleri hayata geçirirken kadınlara pozitif ayrımcılık yapıyor. İHA'nın haberine göre belediyede her alanda kadınlara iş fırsatı sunulduğunu belirten Benli," Kadınların sosyal hayattan kopmamaları için iş saatleri özel olarak düzenleniyor. Çok kadının belediye başkanlığına talip olmasını istiyorum. Kadınların mutlaka siyasetle ilgilenmesi gerekiyor"" dedi.

Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, Marmara Bölgesinin tek kadın belediye başkanı olarak görevini sürdürüyor. İlçede hayata geçirilen projelerde kadınlara pozitif ayrımcılık yapılıyor. Kadının toplumun şekillenmesinde en önemli etken olduğunu Belirten Başkan Benli, belediyede ayrım yapılmaksızın her birimde kadın istihdamına imkan sağlıyor. Kadınlar çalıştıkları günlerde aile ve sosyal hayatlarından da kopmuyor. Çalışma şartları özel olarak belirlenen kadınlar, hem iş kadını hem ev hanımı rolünü üstlenebiliyor.

BU BELEDİYEDE KADINLAR 8 MART'TA ÇALIŞMIYOR

Ayrıca belediye bünyesinde oluşturulan Kadın Müdürlüğü kadınların sorunlarına çözüm sunuyor. Avcılar sokaklarında görev yapan temizlik personeli de vatandaşlardan tam not alıyor.Öten yandan el emeği , göz nuru ürünlerini satarak aile bütçesine katkı sağlamak isteyen kadınlar için her hafta ilçenin farklı noktalarında özel alanlar oluşturuluyor. Başkan Toprak Benli, sık sık ziyaret ettiği ev hanımlarının, satışlarına destek veriyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'de belediyede görev yapan tüm kadınlara özel izin verilerek kadınların bu günü gönüllerince geçirmesi isteniyor. Tüm kadın belediye personeli kendileri için düzenlenen Kadınlar Günü yemeğinde bir araya gelerek iş stresini atıyor.

MARMARA'NIN TEK KADIN BELEDİYE BAŞKANI OLMA SORUMLULUĞU BÜYÜK

Marmara Bölgesiinin tek kadın belediye başkanı olmanın kendisine çok büyük sorumluluklar yüklediğini belirten Başkan Handan Toprak Benli," Marmara Bölgesi ülkenin en gelişmiş bölgelerinden birisi. İstanbul çok gelişmiş bir şehir. Burada tek belediye başkanı olmak hem kadın adına önemli bir misyon hem Türkiye adına çok önemli bir misyon. Bizde bunun bilinciyle çok daha başarılı olmak için çalışıyoruz.

Çok kadının bu göreve talip olmasını istiyorum. Biz göreve geldiğimiz ilk zaman kadın müdürlüğünü kurduk. Türkiye'de ilk kadın müdürlüğü kuran ve yönetmeliğini yazan ilk ilçe belediyeyiz. Kadın sorunları ve kadına yönelik şiddetten tutun da, kadının sosyoekenomik durumundan, yaşamda yer almasını sağlamak ancak kurumsal bir çabayla olacaktır" dedi.

"KADIN OLMAK DEZAVANTAJLI GRUPLARI GÖZETMEK DEMEKTİR"

Avcıların sokaklarına bakıldığında her yerde kadın belediye çalışanlarına denk gelindiğini söyleyen Başkan Benli, belediyenin tüm birimlerine kadın eli değdiğini belirtti. Benli, "Her şeyden önce kadın ve hekim olmam insanlarda bir güven oluşturuyor. Temizlik işlerine kolay kolay müracaat etmez kadınlar. Bu işe talip olmazlar, ancak burada kadınlarımız daha çok talep açıyor. Belediyemizde her işe kadınlar talep açıyor.

Bunun şu nedeni var. Kadın Avcılar Belediye Başkanı kadın, Temizlik İşleri Müdürlüğü kadın, temizlik onbaşısı kadın. Kadın çalıştığı zaman bütün amirleri kadın olduğu için kendisini güvende hissediyor. Çocuk dostu belediyecilik yapıyoruz. Gen dostu, bir anne olarak tabi ki. Yaşlıların sosyalleştiği ve mutlu olduğu alanlar inşa ettik. Kadın olmak dezavantajlı gurupları gözetmek demektir" şeklinde konuştu.

"KADINLARIN MUTLAKA SİYASETLE İLGİLENMESİ GEREKİYOR"

Kadınların daha çok siyasette yer almasının kadınların okutulması ve ekonomik hayata kazandırılmasının önemli bir payı olduğunun altının altını çizen Benli, kadın meslektaşlarının artmasını istiyor. Kadınların siyasi hayatta yer almama nedenini Kadının adaylaşamamasına bağladığını sözlerine ekleyen Başkan Benli konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çok fazla kız çocuğu okutulursa, iş hayatına kazandırılırsa, bu sayı artacaktır. Buraya talep atamamasının nedeni, kadının ekonomik gücüyle alakalı. Ailelerin her şeyden önce kız çocuklarını okutmaları ve ekonomik hayata kazandırması gerekiyor. Kadınların mutlaka siyasetle ilgilenmesi gerekiyor. Siyaset demek toplum mühendisliği demektir. Bir kadın bir toplumda yaşamak istiyorsa,evlatlarının nasıl bir toplumda yaşayıp büyümesini istiyorsa, o toplumu kendi şekillendirebilir."

AVCILARIN TEMİZLİĞİ KADINLARDAN SORULUYOR

Avcılar Belediyesi, kadınlara sunduğu istihdam imkanıyla kadın temizlik personeli sayısını her geçen gün arttırıyor. Avcılar Belediyesi Temizlik İşlerinde görevli personel Elif Canik, işini severek yaptığını ve kadın olarak sorun yaşamadığını söyledi. Canik," Bütün kadınlara mutluluk ve huzur diliyorum. Güzel mesleğimi seviyorum, tavsiye ediyorum" dedi.

28 yaşındaki Serpil Kara ise, "3 çocuk annesiyim, Üç yıldır bu mesleği yapıyorum. İşimizin zor yanları da, kolay yanları da var. Bu süreçte ama amirlerimiz var bizi koruyorlar. Başkanımız Handan hanıma teşekkür ederiz. Çalışma saatlerimiz bize göre ayarlandığı için annelik görevimizi de yerine getiriyorum. Sokaklara kadın eli değmesinden olumlu tepkiler alıyoruz" şeklinde konuştu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER