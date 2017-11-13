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Duyanların da inanamadığı bodrumdaki uçağın bodrum katı ile aynı binadaki işyeri boş dükkan sahibinin 15 yıldan bu yana ortalıkta görünmediği, kimse tarafından da tanınmadığı ifade edildi.´Kitfox´ tipi olduğu belirtilen uçağın sadece arka küçük tekerleğinin ve bazı küçük parçalarının bulunduğu, motor ile ön tekerlerinin söküldüğü belirlendi.