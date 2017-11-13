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Bodrum katındaki esrarengiz uçağın akıbeti belli oldu

13 Kasım 2017 Pazartesi, 09:25:16 | Güncelleme: 09:27:35 DHA

1989 yılında bir gazete tarafından verilen uçak geçen mart ayında bulunmuştu

  • 1 Avcılar'da bodrum katındaki hurda uçak hurdacıya verildi
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    Bir gazetenin promosyon olarak 1989 yılında verdiği ve 28 yıl sonra geçen mart ayında Avcılar'daki bir binanın bodrumunda sahipsiz halde bulunan 2 kişilik uçağın akıbeti belli oldu.

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  • 2 Avcılar'da bodrum katındaki hurda uçak hurdacıya verildi
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    DHA'nın haberine göre, Avcılar Ambarlı Mahallesi'ndeki bir binanın yıllardan bu yana kullanılmayan bodrum katını kiralamak isteyenler sahibini aradı.

  • 3 Avcılar'da bodrum katındaki hurda uçak hurdacıya verildi
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    Kapısı iple bağlı, zaman zaman evsizlerin kaldığı bodrum katına giren bina sakinleri içeride kime ait olduğunu bilmedikleri 2 kişilik, ultralight yani hafif uçak sınıfında, tek motorlu bir uçağın gövde ile kanatları olduğunu görünce şaşırdı.

  • 4 Avcılar'da bodrum katındaki hurda uçak hurdacıya verildi
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    Duyanların da inanamadığı bodrumdaki uçağın bodrum katı ile aynı binadaki işyeri boş dükkan sahibinin 15 yıldan bu yana ortalıkta görünmediği, kimse tarafından da tanınmadığı ifade edildi.´Kitfox´ tipi olduğu belirtilen uçağın sadece arka küçük tekerleğinin ve bazı küçük parçalarının bulunduğu, motor ile ön tekerlerinin söküldüğü belirlendi.

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  • 5 Avcılar'da bodrum katındaki hurda uçak hurdacıya verildi
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    Gövde ve kanatları ayrı bulunan ahşap uçağın sırrı DHA´nın haberinin yayınlanması ardından çözüldü.

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YORUMLAR 12
  • Misafir
    Acil bunu alan hurdacıyı bulun bana. Bunu ben yaparım sıfırdan. Yazık yaaaaa..
  • Misafir
    cinli uçak değil mi
  • Misafir
    BENZİNLİKLER, OTELLER BİLE BAHÇESİNE UÇAK MAKETİ KOYUYOR
  • Misafir
    Lanetli uçak bu
  • Misafir
    helal olsun ucagi usenmeden bodrum katina sokmuslar
  • Misafir
    hurdacıya vereceğinize havacılık teknik liselerine verseydiniz ya....adamlar kitap üzerinden ders görüyor pratik sıfır
  • Misafir
    helal olsun
  • Misafir
    neden müzeye kaldırılmadı. Yeşilköy’de uçak müzesi var
  • Misafir
    antika bir uçak degilki
  • Misafir
    amerikada olsaydı bu uçağı bakımdan gecirip antika diye 100 bin usd ye okuturlardı. yazık olmuş.
  • Misafir
    biz Birde araba yapacagiz
  • Misafir
    Keşke benim böyle bir uçağım olsaydı da binseydim
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