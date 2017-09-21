Avcılar'daki özel resim atölyesine öğrenci olarak gelen ilkokul öğrencisi 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen tutuklu sanık T.S.Ö. (53) 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Bakırköy Adalet Sarayı'nda bulunan 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık T.S.Ö. ve taraf avukatları hazır bulundu. Mağdurların avukatı, sanığın cezalandırılmasını talep etti.
"NAMUSUM ÜZERİNE ANT İÇERİM Kİ MAĞDURLARA KARŞI HİÇBİR TEMASIM OLMADI"
Son sözü sorulan sanık T.S.Ö. "Mağdurlarla 4,5 ay resim çalışması yaptık. Namusum üzerine ant içerim ki mağdurlara karşı hiçbir temasım olmadı. İthamlar tamamen üzerime sürülmüş kara bir lekedir. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum. Bir yıldır tutukluyum. Maddi ve manevi mağdur oldum. Yaşım ve sağlık durumum göz önüne bulundurularak tahliyemi talep ediyorum" dedi.
SANIĞIN 'EĞİTİCİ-ÖĞRETİCİ' OLMASI NEDENİYLE CEZA ARTIRIMI UYGULANDI
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığın mağdure G.Y.´ye karşı cinsel istismar suçunu işlediğini belirterek sanığı 8 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, sanığın eğitici - öğretici olması nedeniyle artırım yaparak cezayı 12 yıl hapis cezasına yükseltti. Sanığın suçu birden fazla işlediği gerekçesiyle cezayı 15 yıla çıkaran mahkeme heyeti, sanığın duruşmadaki tutum ve davranışlarını lehine takdiri indirim sebebi kabul ederek cezayı sonuç olarak 12 yıl 6 ay hapis cezasına indirdi. Sanığın, mağdure C.B.´ye yönelik eyleminden de aynı gerekçelerle 12 yıl 6 ay hapis cezasına çaptıran mahkeme heyeti, sanık T.S.Ö.´nün tutukluluk halinin devamına hükmetti.
İDDİANAME
İddianamede, ilkokul öğrencileri olan 2 mağdurun, T.S.Ö'nün resim atölyesine öğrenci olarak gittikleri ve resim dersi aldıkları anlatılıyordu. 2 mağdurun ailelerinin cinsel istismara ilişkin suç duyurusu üzerine şüpheli T.S.Ö. hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilen iddianamede mağdur ve tanık beyanlarının birlikte değerlendirilerek şüpheli T.S.Ö.'nün atılı suçu işlediğine dair yeterli derecede şüphe oluştuğu belirtiliyordu. Şüpheli T.S.Ö. hakkında 2 çocuğa karşı "Zincirleme şekilde cinsel istismar" suçundan 15 yıldan 78 yıla kadar hapsi isteniyordu.
- avcılar
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