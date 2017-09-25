Avcılar'da minik köpeği ezen vicdansız taksi şoförünün, metrelerce sürüklediği köpeği öylece bırakıp ardına bakmadan hızla kaçması bu kadarına pes dedirtti. Kalçası kırılan minik köpeğin metrelerce sürüklendiği o anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

İHA'nın haberine göre olay, geçtiğimiz cuma günü Avcılar Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Sahibinden önce apartman kapısından dışarı çıkan köpeğe yoldan geçmekte olan bir taksi sürücüsü hızla çarptı. Yola doğru koşan köpeğe hızla çarpan taksi sürücüsü aracın altına aldığı köpeği metrelerce sürükledi. Ardından aracı durdurup ezdiği köpeğe bakmak yerine iddiaya göre vicdansız taksi şoförü gaza basarak olay yerinden hızla kaçtı. Kalçası kırıldığı belirtilen minik köpeğin acı içinde yol ortasında sağa sola yalpaladığı vicdan sızlatan o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

KALÇASI KIRILDI

Öte yandan tedavi altına alınan köpeğin yaraları sarılırken, kalçasının kırıldığı belirlendi. Sokak Hayvanlarını Koruma, Yaşatma, Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği (SOHAYKO) yetkilileri de olayı şiddetle kınarken, taksi şoförünün bir an önce bulunarak cezalandırılmasını istedi. Minik köpeğin yaralarını sarmaya çalışan hayvanseverler hayvanlara karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına tepki gösterdi.