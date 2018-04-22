Olay, saat 10.00 sıralarında Avcılar Gümüşpala Mahallesi’nde bulunan Avcılar Gençlik Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Avcılar Gençlik Merkezi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan 45 yaşındaki Ömer D., sabah merkeze gelerek kendisini astı.

İHA'nın haberine göre, D.'nin kendisini astığını gören öğretmenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın aile yakınlarına bildirilmesi üzerine olay yerine gelen D.'nin eşi ve çocukları büyük üzüntü yaşadı. Kurs için gençlik merkezine gelen öğrenciler ise görevliler tarafından geri gönderildi.

Polisin olayla ilgili araştırmaları devam ediyor.

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