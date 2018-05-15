Avcılarda geçen yıl birlikte yaşadığı 27 yaşındaki İ.Ç.´yi ekmek bıçağıyla çıkan tartışma sırasında öldürdüğü iddia edilen 52 yaşındaki F.D.'nin yargılandığı dava karara bağlandı.
DHA'nın haberine göre mahkeme heyeti, "Kasten öldürme" suçundan sanık F.D.'yi önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Eylemde "haksız tahrik var" diyerek sanık F.D.'ye verilen cezayı 15 yıla düşüren mahkeme heyeti, "iyi hal" indirimi de uygulayarak cezayı 12.5 yıla indirdi. Üye hakim Halil Serin de F.D.'nin yaşadığı şiddetli elemde haksız fiilin ağırlığı ve sürekliiliği de gözönüne alarak alt sınırdan ceza tayini ile sanığa 10 yıl hapis cezası verilmesi gerektiğini belirterek, "Sayın çoğunluğun alt sınırdan uzaklaşarak hüküm kurmasına muhalifim" dedi. Sanık F.D. ise son sözünde çok pişman olduğunu belirtti.
"ADALETE GÜVENİYORUM, PİŞMANIM"
Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada söz alan sanık F.D., "Bu yaşa kadar ben karınca dahi incitmedim.Çok pişmanım. Hiç iyi değilim. Şu an konuşamıyorum. Adalete güveniyorum" dedi.
SANIĞIN AVUKATI: EN ÜST HADDEN TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANSIN
F.D.'nin avukatı da müvekkilinin halen olayın şokunda olduğunu belirterek, "Eşi öğretmendir. 2 çocukları vardır. Şahıs müvekkilin kanına girip tecavüz etmiştir. Defalarca dövmüştür ve zorlamıştır. Oğlunu öldürmekle tehdit etmiştir. Müvekkili yuvasından koparıp İstanbul'a getirmişlerdir. İstanbul'da çöp toplayarak geçindirmiştir. Maktül asabidir. Tanıklarımızı dinletmiştik. Onlar da beyanlarında müvekkilin olay tarihinde 'Yapma, etme' gibi sözlerini, ağlama seslerini duyduklarını belirtmişlerdir. Bunlar savunmamızı doğrular niteliktedir. Şahıs müvekili öldürmek istemiştir. Müvekkil haksız saldırıyı defetmek için bu eylemi gerçekleştirmiştir. Şahsın yaralandığını düşünerek kaçmıştır. Bu şahıs müvekkili öldürecekken o an müvekkil kendisini korumuştur. Müvekkil bir yıl geçmesine rağmen olayın acısını sıkıntısını çekmektedir. En üst hadden tahrik indirimi uygulansın. Müvekkilin yattığı süre de dikkate alınarak tahliyesini talep ediyoruz" diye konuştu.
SANIK KADINA 12 YIL 6 AY HAPİS İSTEMİ
Sanık F.D.'yi "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, eylemin haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddetin etkisi altında haksız tahrik ile gerçekleştiğinin anlaşıldığını kaydederek, cezayı 15 yıla indirdi. Sanık F.D.'e, iyi hal indirimi de uygulayan mahkeme heyeti, sanık F.D.'nin cezasını 12 yıl 6 aya düşürdü. Sanık F.D.'nin tutukluluk halinin de devamına karar verildi.
ÜYE HAKİM KARARA MUHALEFET ETTİ
Üye hakim Halil Serin, sanık F.D.'ye verilen cezaya muhalefet etti. Hakim Serin muhalefet şerhinde "TCK 61. maddesinde cezanın belirlenmesindeki kriterler suçun işlendiği zaman ve yer, failin kastının ağırlığı, failin güttüğü amaç ve saik ve TCK 29. maddesinde de uygulanırken maktülün yaşam şekli, geçinme şekli, yaşadıkları süreç, olayın meydana çıkma nedeni, failin yaşadığı şiddetli elemle haksız fiilin ağırlığı ve sürekliliği de gözönüne alınarak sanığa ceza verilirken alt sınırdan ceza tayini ile 12 yıl hapis cezası verilmesi ve ayrıca TCK 62. maddesi uyarınca indirim yapılarak neticeden 10 yıl hapis cezası ile cezalandırılması görüşündeyim. Bu nedenle sayın çoğunluğun alt sınırdan uzaklaşarak hüküm kurmasına muhalifim" ifadelerini kullandı.
İDDİANAME
İddianameye göre 11 Şubat 2017´de meydana gelen olay şöyle oldu: Başkasıyla 52 yaşındaki evli olan F.D. ile birlikte yaşadığı 27 yaşındaki İ.Ç. arasında ekonomik nedenlerden dolayı tartışma çıktı. F.D. de eline geçirdiği ekmek bıçağı ile İ.Ç.´ye kalp hizasında vurarak öldürdü. F.D., daha sonra avukatıyla emniyete giderek, İ.Ç.´yi öldürdüğünü itiraf edip, teslim oldu. Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede F.D.'nin "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası isteniyordu.
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