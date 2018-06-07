Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından Türk Telekom ana sponsorluğunda, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) katkıları ve Petronet'in desteğiyle "Yaza Merhaba" etkinliği kapsamında gerçekleştirilen onuncu "Ekonomi Basını Başarı Ödülleri" törenle sahiplerini buldu.

Törende konuşan Avdagiç, iş dünyası olarak basın mensuplarıyla aynı kulvarda çalıştıklarını, hayata ekonomi penceresinden baktıklarını kaydederek, toplantılarda, organizasyonlarda da sık sık bir araya geldiklerini anımsattı.

EGD'nin 11 yıl önce yüzlerce ekonomi muhabirinin elini taşın altına koymasıyla faaliyete başladığını dile getiren Avdagiç, ilk adımından itibaren de büyüdüğünü ve güçlendiğini söyledi.

Avdagiç, "Bugünse EGD, hem basının hem de iş dünyasının sesini duyurduğu ortak bir akıl platformu haline geldi. İTO, bu önemli başarının tanığıdır." diye konuştu.

Avdagiç, kendilerinin de İstanbul Ticaret Gazetesi'ne sahip olduklarını belirterek, bu kapsamda işin mutfağını da, zorluğunu da, nasıl bir gayret gösterildiğini de çok iyi gördüklerini anlattı.

Avdagiç, oda olarak destekledikleri "EGD ve Ekonomi Basın Tarihi" isimli kitabın yakında yayınlanacağı bilgisini verdi.

"ARTIK PARAMIZI İKİ ŞEYE HARCAYACAĞIZ"

Avdagiç, ekonominin nabzını güncel rakam ve verilerle hep birlikte tuttuklarını kaydederek, kendilerinin yaşadığını, gazetecilerinde yorumları ve haberleri ile büyük katkıda bulunduğunu bildirdi.

Faiz, dolar gibi göstergelerin artık çok önemli olduğunu dile getiren Avdagiç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Merkez Bankası'nın toplantısını hep birlikte bekliyoruz. Şunu söylemek istiyorum ki; dolara da faize de gerçek ayarı, katma değerli üretim verecek. Yeni dönemde artık paramızı iki şeye harcayacağız: Biri ihracat, ki şikayet ettiğimiz kur da bize bu fırsatı verdi. İkincisi, dünyanın en değerli 6 markasının 5'inin teknoloji şirketi olduğu gerçeğiyle katma değerli üretim."

Avdagiç, şirketlerimizin öz kaynağının yükselmesi için kar ve katma değeri yüksek ürün gerektiğini belirterek, Türkiye'nin 25 Haziran sabahı sonraki 8-9 ayını çok etkin kullanması gerektiğini vurguladı.

"DOLARA DA FAİZE DE GERÇEK AYARI KATMA DEĞERLİ ÜRETİM VERECEK"

Avdagiç, TL'nin son günlerde diğer ülke paralarından pozitif ayrışmasında "ülkenin potansiyeline güvenmek gerektiğini" gördüklerini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Yılın ilk 5 ayında açılan yabancı sermayeli firma sayısı 3 bin 284. Geçen yılın aynı dönemine göre artış yüzde 90'ın üzerinde. Keza yerli firma sayılarında da ivme yukarı yönlü, ilk beş ayda 25 bin 670 firma kuruldu. Geçen yıla göre yüzde 24 artmış durumda. İTO olarak Merkez Bankası'nın maliyeti yüksek faiz artışı adımının yalnız bırakılmaması gerektiğini belirtmiştik. Böylece piyasaya 24 Haziran seçiminden sonraki kur beklentimiz konusunda bir projeksiyon vermeye çalıştık. Çünkü biliyoruz ki dolara da faize de gerçek ayarı, katma değerli üretim verecek."

Avdagiç, yüksek katma değerli üretimle, ihracatla yurt dışı pazarlara daha çok yöneleceklerini belirterek, bu sayede riski dağıtarak bölgesel konjonktürel ve sektörel dalgalanmalardan da minimum seviyede etkilenmelerinin mümkün olacağını vurguladı.Yeni dönemde büyümek, şirketlerin öz kaynaklarını artırmak için verimlilik artışının kaçınılmaz olduğunun altını çizen Avdagiç, 2023'te ilk 10 ekonomi arasına girme hedefini anımsattı.

Avdagiç, "İlk 10 ekonomide kar marjlarına baktığımızda, katma değeri yüksek imalat yapıldığı için bizden daha üst seviyede olduğunu görüyoruz." dedi.

"TÜM BASIN ÖRGÜTLERİNE DESTEK VERİYORUZ"

Türk Telekom İletişim Direktörü Hamdi Ateş, 16 aydır mevcut görevi üstlendiğini belirterek, Türk Telekom olarak basın mensup örgütlerinin tamamına destek verdiklerini, EGD'den de iş birliği teklifi geldiğinde hiç düşünmeden bunu kabul ettiklerini söyledi.

Türk Telekom olarak basına verdikleri önemden bahseden Ateş, tüm basın örgütlerine destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Ateş, "Biz Türk Telekom olarak burada olmaktan, bu iş birliğinden çok memnunuz. İnşallah uzun yıllar devam eder." şeklinde konuştu.

"JÜRİ ÖDÜLLERİ BELİRLERKEN ÇOK ZORLANDI"

EGD Başkanı Celal Toprak, bu yıl ödül töreninin onuncusunu düzenlediklerini belirterek, "Çok önemli jüri üyelerinin önemli değerlendirmelerinden sonra sevgili arkadaşlarımız, meslektaşlarımız ödüllerini alacak bu akşam." dedi.

Jürinin ödül alacaklarını belirlerken çok zorlandığını dile getiren Toprak, yarışmaya çok önemli çalışmaların başvurduğunu söyledi.