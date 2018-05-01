Avellino - Cittadella rakamlar

İtalya Serie B maçında Avellino ile Cittadella, 01 Mayıs 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 13:30. Maç öncesi Avellino 41 puanla 17. sırada, Cittadella 58 puanla 7. sırada bulunuyor. Ev sahibi Avellino, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Cittadella son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 401. İddaa'da Avellino kazanır 2.20, berabere biter 2.80, Cittadella kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Avellino son hafta oynanan Latina maçında 0-0 berabere kaldı.

Cittadella ise Entella maçında 2-1 kazandı.

Avellino, evinde 7 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 28 gol atıp 24 gol yedi.

Cittadella, dış sahada 10 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Cittadella 28 kez gol sevinci yaşadı, 22 kez topu ağlarında gördü.