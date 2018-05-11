Avellino - Spezia düellosu

Avellino ve Spezia, 11 Mayıs 2018 Cuma günü İtalya Serie B maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:30. Avellino 42 puana sahip olarak 18. sırada yer alırken Spezia 53 puanda ve 10. sırada. Avellino son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Spezia, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 132 kodlu maçı oynayanlar; Avellino galibiyet oranı 1.30, beraberlik oranı 3.75, Spezia galibiyet oranı 6.25.

Avellino son hafta oynanan Latina maçında 0-0 berabere kaldı.

Spezia, Vicenza karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Avellino, 28 gol attı ve 26 gol yedi.

Spezia, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 7 beraberlik, 10 mağlubiyet elde etti. Spezia, deplasmanda 17 kez ağları sarsarken, 29 kez topu kendi kalesinde gördü.