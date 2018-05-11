Avellino - Spezia maçı heyecanı

İtalya Serie B heyecanı devam ediyor. Avellino, 11 Mayıs 2018 Cuma günü Spezia takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:30. 42 puanlı Avellino 18. sırada bulunuyor, Spezia 53 puana sahip ve 10. sırada. Avellino son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Spezia, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 132 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Avellino kazanırsa 1.30, beraberlik çıkarsa 3.75, Spezia sahadan galip ayrılırsa 6.25 oranını elde edecekler.

Avellino önceki hafta Latina mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Spezia ise Vicenza karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Avellino, 28 gol attı ve 26 gol yedi.

Spezia ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 7 beraberlik, 10 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Spezia, 17 gol atarken 29 gol yedi.