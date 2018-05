Cinemaximum, premium büyük ekran markası Starium’u Türk sinemaseverlerle buluşturuyor. Özellikle fantastik film keyfini bir üst boyuta taşıyan ‘Starium’ teknolojisi ile daha vizyona girmeden ön satışta 100 binlik satış rakamına ulaşan ‘Avengers: Infinity War’ filmini tüm süper kahramanları ve efektleri adeta filmin içindeymiş gibi izlemek mümkün hale geliyor.

Marvel’in en çok merak edilen ve yüksek bir prodüksiyonla beyaz perdeye aktarılan Avengers: Sonsuzluk Savaşı filminde, Avengers ve Guardians of the Galaxy ekipleri ilk kez bir araya geliyor. Iron Man, Thor, Captain America, Spider-Man, Hulk, Ant-Man, Black Panther ve Guardians of the Galaxy ekibinden oluşan bu efsane kadro, Marvel çizgi romanlarının en güçlü kötülerinden biri olan Thanos ile mücadele ediyor.

‘Starium’ Türkiye’de ilk kez

CGV Mars Entertainment Group’un film tutkunlarına sunduğu son yeniliklerden biri olan Starium, Türkiye’nin ilk “Laser projektörü” ile izleyenlere daha gerçekçi ve daha canlı görüntüler sunuyor. Hem 2D hem de 3D filmleri sanki filmin içindeymişçesine özel bir gerçeklikle sunan Starium salonlarının ses-görüntü ve özel koltuk ayrıcalığı, izleyicileri filmin içine çekiyor.