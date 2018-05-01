TMZ'nin haberine göre, 28 yaşındaki İsveçli DJ, boynunu ve bileklerini keserek intihar etti. Aşırı kan kaybından dolayı ölen Avicii'nin bedeni Muskat'ta lüks bir otel odasının banyosunda bulunmuştu.

Otel çalışanları ünlü DJ'in otele gelişi hakkında, "Gayet neşeli ve bize karşı kibardı. Hiç intihar edecek biri gibi değildi" ifadeleri kullandı.

Genç DJ, 2016 yılında Billboard dergisine verdiği röportajda, "Ben genelde içe dönük bir insanım. Duygularımı acılarımı içimde yaşarım. Anladım ki sahneler bana göre değilmiş" şeklinde konuşmuştu.

8 senede 813 konser veren DJ Avicii bir belgeselde ise, "Hayatım böyle hızlı bir şekilde ilerlerse nasıl öleceğimi tahmin edebiliyorum. Yapımcılara söyledim artık daha fazla çalamayacağım. Herkes anksiyete (kaygı bozukluğu) olduğumu ve çabaladığımı biliyor" demişti.

İsveçli müzisyen yaşadığı mental ve fiziksel sorunlar nedeniyle 2016'da artık konser turları yapmayacağını açıklamıştı.

Daily Mirror'un haberine göre, gerçek adı Tim Bergling olan DJ'nin ailesi geçtiğimiz günlerde bir mektup yayınlamıştı. Mektupta şu ifadeler yer alıyordu:

Oğlumuz Tim bir arayıcıydı, varoluşsal sorulara yanıtlar arayan kırılgan bir sanatçı ruhtu. Aşırı strese yol açan hızlı şekilde seyahat eden ve çok çalışan bir mükemmeliyetçiydi. Gezilerini sonlandırınca mutlu olmak için hayatta bir denge bulmak ve en sevdiği şey olan müziği yapmayı istedi. Yaşam, mutluluk ve anlam hakkındaki düşünceler konusunda zorluk yaşıyordu. Daha fazla devam edemedi. Huzur bulmak istedi. Tim kendini içinde bulduğu iş dünyası makinesi için uygun değildi, hayranlarını seven ancak spot ışıklarından çekinen hassas biriydi.