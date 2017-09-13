Balık sezonunun başlamasıyla gıda, tarım ve hayvancılık müdürlükleri yasadışı avlanma yapılmaması için denetimlerini sürdürüyor. Yasal boy sınırının altında avlanan balıklara el konulurken, tekne sahiplerine ve satışını yapanlara para cezası uygulanıyor. Son 2 hafta içinde birçok kentte yüzlerce ton balığa el konuldu. Ancak balıklar yine tüketicinin önüne geliyor. Gazete Habertürk'ten Kenan Taşkın'ın haberine göre Trabzon Tarım Gıda İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Bayram Sancar, “Standartların altında yakalanan balığa ceza kesip el koyuyoruz. Sağlık açısından sakınca oluşturmadığına veterinerlerimiz karar verirse, Milli Emlak’a devrediyoruz. Milli Emlak da ihale yoluyla balık satıcılarına ya da bir fabrikaya satışını yapıyor” dedi.

‘İHBARCI İHALEYE GİRİP ALIP SATIYOR’

Standart dışı balıklar ihaleyi kazananlar tarafından balık tezgâhlarına pazarlanırken, Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Kocabaş ise başka bir soruna işaret etti: “Devlet ‘Yakaladım’ diyor. Sonra da bunu hızlı bir şekilde ihaleye çıkarıyor. İhbar eden adam geliyor, satışa çıkan balığı alıyor ve satıyor. Yani illegal olan durum legal oluyor. Gidip satıyor.”

Uzmanlar ve balıkçılar, Karadeniz’de son yıllarda balıkların boylarının önceki yıllara oranla küçüldüğüne dikkat çekti. Sancar, “İstavrit av baskısı yüzünden üreme ve yavrulama yaşını 11-12 santimlere çekmiş durumda. Bu boyutta yakalanan balıkların birçoğunda havyar çıkıyor. Bu normal değil. Küresel ısınma dediğimiz iklim koşullarının değişmesi ve kirlilik neden olarak gösterilebilir” diye konuştu.

BALIKLAR 13 SANTİM KURALININ ALTINDA

Trabzon Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ahmet Mutlu da son 2 yıldır istavritte küçülme olduğunu belirterek, “Yasa gereği istenen 13 santim ve üzerindeki balığı bulmak artık kolay değil. Bu kural dikkate alınırsa, tezgâha balık girmez. Balıkların çoğu bu standardın altında. Balığın yaşam alanını mahvettik. Balık büyümüyor, gelişmiyor. Karadeniz’de sahil kalmadı, doldurduk, balık yosun bile bulamıyor” ifadesini kullandı. Mutlu şöyle devam etti: “Standartların altında olan istavritin içinden havyar çıkıyor. Yani yavrulama dönemi. Üreme zamanında bir değişkenlik, gecikme var. Yetkililer bunu göz önüne alıp avlanma sezonunu değiştirebilir.”

Balıkçılar avlanan birçok istavritin yasal sınır olan 13 santimin altında olduğunu söylüyor

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Levent Bat ise küresel ısınmanın etkisini artırmasıyla Karadeniz’deki deniz canlılarının yaşam alanlarının daraldığını söyledi. Bat, “Atmosferik rejim nedeniyle yağış oranları değişti. Denize besleyici maddeler dengesiz bir şekilde girmeye başladı. Bunun sonucunda da aşırı plankton çoğalmaları meydana geldi. Bu organik plankton yığışımı dipteki hidrojen sülfürün artışına neden olabilecektir. Bu da Karadeniz’deki canlı türlerinin yaşam alanlarının daha da sınırlandırılması anlamına gelebilir. Küresel ısınma etkilerini açık denizden çok kıyısal sularda kendini gösterecektir. Balık türlerinin fizyolojik yapılarında, üreme dönemlerinde ve olgunluğa erişim zamanlarında, boylarında değişim olabilecektir. Balık neslinin azalmasında kirlilik de büyük rol oynuyor. Kılıç balığı kayboldu. Mezgit, kefal stokları azaldı” dedi.

HANGİ BALIK KAÇ SANTİM YENİR?