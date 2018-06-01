Avlu'nun bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından dizinin izleyicileri Avlu 11. yeni bölüm fragmanını araştırıyor. Avlu'da heyean dolu bir bölüm daha geride kaldı. Ecem'in ölümü sonrası Deniz çok büyük bir sarsıntı yaşıyor. Ne yaptıya kızını korumaya başaramayan Deniz için normale dönmek artık imkansız. Tüm oklar Ecem'in ölümünün bir cinayet olduğunu gösteriyor. Deniz için şimdi intikam vaakti... İşte Avlu yenib ölüm fragmanına dair detaylar ve son bölüm özeti.

AVLU 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Avlu'nun nefesleri kesen bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Yayıncı kuruluş Avlu 11. yeni bölüm fragmanını henüz yayınlamadı. Ama diziyle ilgili güncel gelişmeler yaşandıkça haberimizden takipe debilirsiniz.

AVLU 10. SON BÖLÜM ÖZETİ

Deniz, Ecem’in ölümü ile sarsılır...

Ecem’in ölüm haberi Deniz’i adeta bir enkaza çevirir. Cezaevindeki tüm kadınlar gelen haberle yasa boğulmuştur. Biri hariç... Kudret olan biteni sadece izlemektedir. İçerdeki ölüm sessizliğini bozacak kişi ise Hakan olacaktır. Farkında olmadan sarfedeceği bir kelime Deniz’in bir sonraki hamlesi için kilit bir rol oynamaktadır...

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