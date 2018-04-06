Avlu 3. yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş başladı. Ekrana gelen ve birçok gelişmenin yaşandığı 2. bölüm sonrasında izleyiciler yeni bölümde neler yaşanacağı hakkında ipuçlarını edinmek için yeni bölüm fragmanını bekliyor. Peki Avlu 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler yaşandı?

AVLU 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Avlu dizisinin merakla beklenen 3. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı paylaşıldığında haberimizden ulaşabilirsiniz.

AVLU 2. BÖLÜM ÖZETİ

Cezaevinde çıkan kargaşa hala devam etmektedir. Kamuoyunun artık bütün ilgisi cezaevinin üzerindedir. Nihal’i bıçakladığı düşünülen Deniz’in ise yalnızca bir şahidi vardır; kanlar içinde hastaneye kaldırılan müdür Nihal.

Yaşanan bu olay içerdeki güç dengelerini değiştirecektir. Deniz daha ne olduğunu, nereye geldiğini anlayamadan diğer mahkumlar onun üzerine oyunlar oynamaya başlamıştır bile.

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