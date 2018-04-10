Avustralya dizisi Wentworth'un yasal uyarlaması olan Avlu, yeni dizilerinden biri. Başrollerde Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse'nin yer aldığı dizi ilk iki bölümü ile izleyicilerden tam not aldı. Peki Avlu 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

AVLU 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Cezaevinde çıkan kargaşa devam etmektedir. Kamuoyunun artık bütün ilgisi cezaevinin üzerindedir. Nihal'i bıçakladığı düşünülen Deniz'in ise yalnızca bir şahidi vardır. Şahid ise kanlar içinde hastaneye kaldırılan Müdür Nihal'in kendisidir. Yaşanan bu olay içerdeki güç dengelerini değiştirecektir. Deniz daha ne olduğunu, nereye geldiğini anlayamadan diğer mahkumlar onun üzerine oyunlar oynamaya başlamıştır bile.

AVLU 3.BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse ve Kenan Ece gibi oyuncuların rol aldığı Avlu dizisi 3.bölümü ile 12 Nisan Perşembe akşamı saat 20.00'de Star TV ekranlarında olacak.

PEKİ SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Deniz uzun zamandır eşinden şiddet görmektedir. Bir gece evinden gelen bağırışmalar, bir el silah sesiyle bıçak gibi kesilir. Deniz, kavga sırasında eşi Hakan’ı vurduğu iddiasıyla tutuklanır. Tutuklu olarak kalacağı cezaevine gelen Deniz’in tek isteği kızını arayıp durumunu öğrenmektir. Fakat içeride, kendi kurallarını ve taraflarını oluşturmuş, birbirine düşman iki kadının arasında bulur kendini: Azra ve Kudret. İki kadın da Deniz’i kendi tarafına çekerek cezaevi içindeki güçlerini artırmak için mücadeleye girişir. Deniz’in ise tek isteği hiçbir belaya ve suça bulaşmadan en kısa zamanda kızına kavuşmaktır.

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