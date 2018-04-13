Avlu 4. yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş başladı. Birçok gelişmenin yaşandığı Avlu dizisinin sona eren 3. bölümü sonrasında izleyiciler yeni bölüm fragmanını beklemeye başladı. Peki Avlu 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Avlu 3. son bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

AVLU 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Oyuncu kadrosunda Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece, Teoman Kumbaracıbaşı, Ruçkan Çalışkur, Şebnem Dönmez ve Çağdaş Onur Öztürk gibi isimlerin yer aldığı Avlu dizisi, 3. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin son bölümü sonrasında yeni bölüm fragmanı için bekleyiş başladı.

Avlu 4. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak kısa süre içinde yayınlanması bekleniyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizden takip edebilirsiniz.

AVLU 3. SON BÖLÜM ÖZETİ

İsyan sırasında öldürülen Nihal’in bilekliği zaten baş şüpheli olan Deniz’in hücresinde bulunmuştur. Cinayet delili olarak görülen bileklik Deniz’i büyük bir çıkmaza sokar. Azra ve elemanları dışında hiç kimse, özellikle de Murat, Deniz’in masumiyetine inanmıyordur.

Cinayet soruşturması sürerken kamera kayıtlarından çıkan görüntüler akıllara yeni sorular getirir. Bu sırada Azra’nın geçmişi peşini bırakmıyordur. Kudret ise ailesi üzerindeki kontrolü kaybetmeye başladığı için oldukça öfkelidir.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER