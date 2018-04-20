Avlu 5. yeni bölüm fragmanı, ekrana gelen son bölüm sonrasında izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Yayınlanan 4. bölümde çıkan müebbet kararından sonra Deniz'in dünyası bir kez daha başına yıkılıyor. Peki Avlu 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

AVLU 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Oyuncu kadrosunda Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece, Teoman Kumbaracıbaşı, Ruçkan Çalışkur ve Şebnem Dönmez gibi isimlerin yer aldığı Avlu dizisinin merakla beklenen 5. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

Dizinin yeni bölüm fragmanının birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizden takip edebilirsiniz.

AVLU 4. SON BÖLÜM ÖZETİ

Çıkan müebbet kararından sonra Deniz’in dünyası bir kez daha başına yıkılır. Diğer mahkumlar ona umut aşılamaya çalışsa da aklında tek bir soru vardır; ‘’Ya kızımı bir daha göremezsem?’’. Azra için de yıllardır ertelediği bir görüşmeyi yapma zamanı artık gelmiştir.

Bu, onu içten içe öldüren zehri akıtmak için belki de son fırsatıdır. Azra bunun gerginliğini yaşarken dışardan gelen haberler de Kudret’i pimi çekilmiş bir bombaya çevirmiştir. Deniz ise kendini bu ateş hattının tam orta yerinde bulacaktır.

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