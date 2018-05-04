Oyuncu kadrosunda Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece, Teoman Kumbaracıbaşı, Rüçhan Çalışkur ve Şebnem Dönmez gibi isimlerin yer aldığı Avlu dizisi, 6. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Dizinin ekrana gelen 6. bölümü sonrasında yeni bölüm fragmanında Kudret'in boşanmayı kabul ettiği görülüyor. Ama Kudret'in boşanmak isteyen eşine çok kötü bir sürprizi var.

AVLU 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

AVLU 6. SON BÖLÜM ÖZETİ

Deniz uğradığı saldırıdan sonra yavaş yavaş kendine gelmeye başlar. Azra bu saldırının sebebini öğrendiğinde çok öfkelenir. Öte yandan, yanında güvenebileceği birinin olduğu hissi hoşuna gitmiştir. Bu sırada Kudret hem içeriden hem dışarıdan kan kaybetmeye başlamıştır.

Bu köşeye sıkışmışlık hissinden kurtulmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Ecem, Alp’in hiç bilmediği bir yönüne tanıklık edecek ve belki de ilk defa annesinin yokluğuyla bu kadar sert bir şekilde yüzleşecektir...

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