Avlu'da heyecan bitmiyor. Avlu'nun bu akşam ekranlara gelen bölümünde, Deniz Ecem'in hapishanede korumak için elinden geleni yaptı. Ama Ecem'in tuzağa düşürülüp ölmesine mani olamadı. Ecem, tuzağa düştü ve vücuduna enjekte edilen madde ile kendinden geçti. Üst katta yaşanan olay sonrası ayağa kalkmaya çalışan ve annesini bulmaya çalışan Ecem üst kattan aşağıya düştü. O anda Ecem'i arayan Deniz'in isyanı yürekleri dağladı. İşte Avlu son bölüm özeti ve yenib ölüm fragmanına dair detaylar...

AVLU 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Avlu'nun izleyiciyi derinden sarsan bölüm finalinin ardından yenib ölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.ancak Avlu 9. yeni bölüm fragmanına dair detaylar geldikçe aktaracağız.

AVLU 8. SON BÖLÜM ÖZETİ

Deniz, Ecem’i cezaevindekilere karşı koruyabilecek mi?

Savcının babasıyla ilgili dosyayı ele almasının ardından Ecem de cezaevine girmiştir. Deniz artık ne yapacağını şaşırmış haldedir. Kızını koruma iç güdüsü, Deniz’i olduğundan tamamen farklı birine dönüştürür. Bir yandan şimdiye kadar gördüğümüzden çok daha sert davranmaya başlar diğer yandan da herkese şüpheyle yaklaşır. Özellikle de Ecem’le birlikte içeri giren mahkum Merve’ye...

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