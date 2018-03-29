Avlu dizisi bu akşam başlıyor. Dizide Ceren Moray Azra karakterini canlandıracak. İzleyiciler, Ceren Moray hakkında bilgi edinmek için araştırma yapıyor. Peki Avlu Azra kimdir? Ceren Moray kimdir?

CEREN MORAY KİMDİR?

Ceren Moray, 5 Haziran 1985 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya geldi. Doğumundan birkaç yıl sonra ailesi İstanbul'a taşınmıştır. Küçük yaşlarda başladığı tiyatro eğitimi kapsamında uzun süre Pera Güzel Sanatlar'da bulundu. 2005 yılında Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü kazanan Moray, 2009 yılında üniversiteden mezun oldu.

Serseri Aşıklar dizisinde oyunculuğa başlayan ve televizyon hayatına girşi yapan Ceren Moray, daha sonrasında gençlik dizisi Kavak Yelleri'nde rol aldı ve tanınan isimlerden oldu.

Oyunculuk kariyerinin zirvesine O Hayat Benim dizisiyle ulaşan Ceren Moray, Avlu dizisinde de Azra Kaya karakterini canlandıracak ve başrol olacak.

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