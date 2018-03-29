Demet Evgar, Avlu dizisinde Deniz karakterini canlandıracak. İlk bölümüyle bu akşam Star TV'de ekrana gelecek olan dizide rol alacak olan Demet Evgar, izleyicilerin merak ettiği isimlerden. Peki Avlu Deniz kimdir? Demet Evgar kimdir?
DEMET EVGAR KİMDİR?
Demet Evgar, 19 Mayıs 1980 tarihinde Manisa'da dünyaya geldi. Henüz 17 yaşındayken oyunculuğa başlayan Evgar, Manisa'daki amatör bir topluluk olan Afsem Tiyatrosu'nda başladı.
Eğitim hayatını İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuar Tiyatro Bölümü'nden mezun olarak tamamlayan Demet Evgar, arkadaşlarıyla kurduğu Tiyatro Kılçık adlı toplulukta bir dönem oyuncu ve oyun yazarı olarak çalıştı.
Birçok televizyon dizisinde rol alan Demet Evgar, son olarak Vatanım Sensin dizisinde Kara Fatma karakterini canlandırdı. Aynı zamanda beyaz perdede de birçok filmde oynayan Evgar, Yahşi Batı filminde Suzan karakterini canlandırmış ve beğenilmişti.
Demet Evgar, Avlu dizisinde Deniz Demir karakterini canlandıracak ve başrol oyuncusu olarak dizide yer alacak.
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