Avlu dizisi bu akşam Star TV'de ekrana gelecek ve ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Dizinin oyuncuları arasında yer alan Şebnem Dönmez de Nihal karakterini canlandıracak. Peki Avlu Nihal kimdir? Şebnem Dönmez kimdir?

ŞEBNEM DÖNMEZ KİMDİR?

Şebnem Dönmez, 17 Mayıs 1974 tarihinde Almanya'nın Salzgitter şehrinde dünyaya geldi. 1996 yılında bir sabah programı sunan Şebnem Dönmez, ilk çıkışını böylece yapmış oldu. Ardından da 1997 yılında bir yarışma programı sundu.

2000'lerde ise dizi ve sinema dünyasındaki başarılarıyla gündeme geldi. Televizyonda Aslı ile Kerem (2002) ve Ölümsüz Aşk (2003) ile kariyerini sağlamlaştırırken sinema macerası 2002 tarihli bağımsız film Kolay Para Kazanma Kılavuzu ile başladı. 2004'te Neredesin Firuze, 2006'da Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü, 2009'da Vali filmlerinin başrollerinde yer aldı. 2007 yılında BKM'de Oyunun Oyunu isimli tiyatro oyununda beğeni topladı.

Şebnem Dönmez, bu akşam başlayacak olan Avlu dizisinde de Nihal karakterini canlandıracak.

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