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Avlu oyuncu kadrosu, izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Bu akşam ilk bölümüyle ekrana gelecek olan ve ekran yolculuğuna başlayacak olan Avlu dizisinin oyuncuları dikkat çekiyor. Peki Avlu oyuncuları kimlerdir? İşte Avlu dizisi oyuncu kadrosu...