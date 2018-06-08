Avlu sezon finali bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Star TV'de yayınlanan ve başrollerini Demet Evgar, Cere Monay ve Nursel Köse gibi ünlü isimlerin paylaştığı Avlu'nun sezon finali bölümünde işler iyice karıştı. Kızını kaybeden Deniz, kızının katilini ararken, cezaevinde Kudret'in Deniz'e söylediği sözler ortalığı karıştırdı.

Kudret'in sözlerine sabretmeye çalışan Deniz, en sonunda dayanamıyor ve Azra'larla birlikte saldırıya geçiyorlar. Kudret'in ekibi diğer kızları bıçaklıyor. Dizinin final sahnesinde Kudret ve Deniz karşı karşıya geliyor. Kudret bıçak çekiyor. İkili kavgaya tutuşuyor. Kudret'i masaya yatıran Deniz, arkasından bıçak çıkarıyor ve Kudret'i karın bölgesinden birçok kez bıçaklıyor.

Deniz, kızının katilini arıyor...

Deniz, kızının sevgilisinin adını öğrendiği andan itibaren içindeki yas ve keder yerini öfke ve intikam isteğine bırakır. Artık tek isteği kızının katilini bulmak ve hak ettiği cezayı vermektir. Ama bu Deniz için hiç kolay olmayacaktır.

AVLU BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Deniz, kızı Ecem’in ölümü ile sarsılır...

Ecem’in ölüm haberi Deniz’i adeta bir enkaza çevirir. Cezaevindeki tüm kadınlar gelen haberle yasa boğulmuştur. Biri hariç... Kudret olan biteni sadece izlemektedir. İçerdeki ölüm sessizliğini bozacak kişi ise Hakan olacaktır. Farkında olmadan sarfedeceği bir kelime Deniz’in bir sonraki hamlesi için kilit bir rol oynamaktadır...

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