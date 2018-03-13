AVM ciro endeksi arttı

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nden (AYD) yapılan yazılı açıklamada, Akademetre Research tarafından AYD ile ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi'nin ocak ayı sonuçları paylaşıldı. Sonuçlara göre, AVM ciro endeksi 2018 Ocak döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 22,6 artış kaydederek 244 puana çıktı.
Verilen bilgiye göre, AVM'lerde kiralanabilir alan metrekare başına düşen cirolar Ocak 2018'de İstanbul'da bin 97 lira, Anadolu'da 818 lira olarak gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Ocak 2018'de 929 lira oldu. Ocak ayında, kategoriler bazında en yüksek ciro artışı teknoloji kategorisinde yaşandı. Teknoloji kategorisi geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan yüzde 41,7'lik artış gözlemlendi.
Geçen yılın ocak ayı ile karşılaştırıldığında AVM'lerdeki diğer alanlar kategori ciroları yüzde 25,6, giyim kategori ciroları yüzde 22,3, yiyecek içecek kategori ciroları yüzde 15,9, hipermarket kategori ciroları yüzde 13,1 ve ayakkabı kategori ciroları yüzde 6,2 artış kaydederken, ziyaret sayısı endeksinde de bir önceki dönemin aynı ayına göre yüzde 3,8’lik bir artış yaşandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen AYD Başkanı Hulusi Belgü, bu yıl gerçekleşen yüzde 22,6'lık ciro endeksi artışının, yüzde 10,35 olarak gerçekleşen enflasyon oranının iki katının da üzerinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Bu durum bizim için sevindirici bir gelişme olmakla birlikte ocak ayının hem indirim döneminin başladığı hem de sömestir tatili alışverişlerin yapıldığı bir dönem olması bu artışı destekler nitelikte. Diğer yandan kategori bazlı artışlarda teknoloji kategorisi üç aydır üst üste yükselen ivmesini sürdürüyor. Alışveriş merkezlerinde eğlence, sinema gibi alanları da kapsayan diğer kategorisinde yaşanan artış ise kış döneminde AVM'lerin eğlence ve sosyalleşme alanları olarak tercih edildiğini ortaya koyuyor.
Ziyaret sayısında son dönemlerde küçük oranlarda da olsa düşüşler yaşanmıştı. Uzun bir zamandan sonra aralık ayı itibarıyla yeniden artışa geçen ziyaret sayıları ocak ayında da yükselmeye devam etti ve geçen senenin aynı dönemine göre ziyaretçi artışı yüzde 3,8 oldu. Bu artış paylaştığımız gibi hem soğuk havaların hem de perakende markalarımızın indirim dönemlerinin etkilerini taşıyor."
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