AVM Endeksi’nin şubat ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre, ciro endeksi 2018 Şubat döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 14,1 artış kaydederek 210 puana ulaştı. Şubat ayı endeksi bir önceki aya göre ise yüzde 13,9 azaldı.
AVM’lerde kiralanabilir alan metrekare başına düşen cirolar Şubat 2018’de İstanbul’da 933 TL, Anadolu’da 712 TL olurken Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Şubat 2018’de 801 TL olarak gerçekleşti.
Şubat ayında, kategoriler bazında en yüksek ciro artışı teknoloji kategorisinde yaşandı. Teknoloji kategorisi geçen yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan yüzde 38,6’lık artış kaydetti.
Geçen yılın şubat ayı ile karşılaştırıldığında AVM’lerdeki hipermarket kategori ciroları yüzde 20,3, giyim kategori ciroları yüzde 13,6, diğer alanlar kategori ciroları yüzde 12,9 ve yiyecek içecek kategori ciroları yüzde 7,9 artarken, ayakkabı kategori ciroları yüzde 1,5 azalış gösterdi. Şubat 2018 verileri bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde yüzde 6,1’lik bir azalış yaşandığı gözlemlendi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen değerlendiren AYD Başkanı Hulusi Belgü, "AVM ciro endeksi son aylarda enflasyon oranının üzerinde artış göstererek yüzümüzü güldürdü. Şubat ayı AVM ciro endeksimiz de yüzde 14,1 artış ile yüzde 10,26 olan şubat ayı enflasyon oranının üzerinde yükseldi." ifadelerini kullandı.
Ciro endeksinin hızlı bir tırmanış ile kendi rekoruna doğru ilerlediğini aktaran Belgü, endekste teknoloji kategorisinin en yüksek artışı yaşadığının görüldüğünü dile getirdi. Belgü, bu durumda döviz kurlarındaki hareketliliğin ve bu kategorideki markaların mağaza metrekare verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalarının etkili olduğunun söylenebileceğini kaydetti. Diğer taraftan 2017 yılında uzatılarak eylül sonuna kadar yürürlükte kalan beyaz eşyada ÖTV indiriminin teknoloji cirolarını artıran bir diğer etken olduğunu vurgulayan Belgü, "Bu kategorideki artışı enflasyondan arındırdığımızda ise oranın yüzde 25,7 olduğunu görüyoruz. Metrekare verimliliklerinin yüksek geçen kasım, aralık ve ocak ayları sonrası düşüş göstermesi normal bir durum. Sezon indirimlerinin etkili olduğu her yıl yaşanan bu süreç perakende sektörünün alışık olduğu bir sonuç." değerlendirmesinde bulundu.
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