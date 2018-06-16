"Bayram'da AVM'ler açık mı?" sorusu özellikle Ankara Valiliği'nin AVM'lerle ilgili verdiği kararın ardından merak konsuu oldu. Ankara Valiliği Bayramı ilk günü AVM'lerin kapalı olması yönünde karar çıkartmış, Antalya Valiliği'de benzer bir karra imza atmıştı. Ancak sonrasında bu kararlar iptal edilmiş. Kaymakamlıklar tüm AVM'leri arayarak son karar hakkında bilgi vermişti. Peki AVM'ler bayramda açık mı? İşte son durum...

ANKARA VALİLİĞİNDEN KRİTİK KARAR

Ankara’daki AVM’lerin Ramazan Bayramı`nın 1. günü kapatılması kararının ardından Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği (AESOB) de Valiliğe Antalya’daki AVM’lerin bayramda kapatılması için başvuruda bulundu.

Esnafın da yoğun talebinin ardından Antalya Valiliği, kentteki AVM’lerin Ramazan ve Kurban Bayramı`nın 1. günü kapalı tutulması talimatı verdi. Kararın ardından Vali Münir Karaloğlu’nun imzasıyla AVM’lere, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanununun 13. maddesi kapsamında Antalya’da faaliyet gösteren AVM’lerin açılış ve kapanış saatlerinde bir takım değişiklikler yapıldı.

Ancak bir gün sonra iptal edildi. İptal kararı ise kaymakamlık tarafından AVM'lere bildirildi. Her kaymakamlık kendi bölgesindeki AVM yönetimini telefonla arayarak kararı tebliğ etti.

AVM'LER BAYRAMDA AÇIK MI?

Tebligatın ardından kentteki AVM'ler bayramın birinci günü saat 13.00'ten itibaren kapılarını müşterilerine açtı. Bayramın 2. ve 3. günlerinde ise AVM'ler normal düzenlerine geri döndü ve sabah 10.00 ile akşam 22.00 arasında misafirlerini ağırlıyorlar.

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