11 ayın sultanı Ramazan'ın sonuna yaklaştık. 14 Haziran Perşembe günü arefe; 15 Haziran cuma günü ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü.

Arefe günü, çalışanlar yarım gün izin yapacaklar. Bayramın üç günü ise çalışanlar tatil yapacak. Tatilde AVM'lere gitmek isteyenlere "Arefe günü AVM'ler açık mı? ve Bayramda AVM'ler açık mı?" soruslarına cevap arıyor.

İşte; "Arefe günü AVM'ler açık mı? ve Bayramda AVM'ler açık mı?" sorularının cevabı...

ANKARA VALİLİĞİNDEN KRİTİK KARAR

Ankara’daki AVM’lerin Ramazan Bayramı`nın 1. günü kapatılması kararının ardından Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği (AESOB) de Valiliğe Antalya’daki AVM’lerin bayramda kapatılması için başvuruda bulundu.

Esnafın da yoğun talebinin ardından Antalya Valiliği, kentteki AVM’lerin Ramazan ve Kurban Bayramı`nın 1. günü kapalı tutulması talimatı verdi. Kararın ardından Vali Münir Karaloğlu’nun imzasıyla AVM’lere, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanununun 13. maddesi kapsamında Antalya’da faaliyet gösteren AVM’lerin açılış ve kapanış saatlerinde bir takım değişiklikler yapıldı.

AVM'LER AREFE GÜNÜ AÇIK MI?

Arefe günü yani 14 Haziran Perşembe günü çalışanlar arım gün izinli sayılacak. Ancak çalışanların yarım gün izinli sayılması doğrudan AVM'leri etkilemiyor. Ankara da dahil tüm Türkiye'de AVM'ler arefe günü açık olacak.

AVM'LER BAYRAMDA AÇIK MI?

Bayram tatilinde AVM'lere gitmek isteyenler "AVM'ler bayramda açık mı?" sorusuna cevap arıyor. Peki AVM'ler bayramda açık mı? Bayram tatili Arefe günü öğle saatleri itibariyle başlıyor. Yani çalışanlar 14 Haziran'da yarım gün izin yapacaklar. Bayramın birinci günü olan 15 Haziran Cuma, 16 Haziran Cumartesi ve 17 Haziran Pazar günleri çalışanlar izin yapacaklar. AVM'ler ise Başkent Ankara dışında bayramın tüm günlerinde açık olacak. Başkent Ankara'da ise AVM'ler bayramın birinci günü olan 15 Haziran Cuma günü açık olacak. Ancak Ankara'da bayramın ikinci ve üçüncü günü yani 16 ve 17 Haziran'da AVM'ler açık olacak.

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