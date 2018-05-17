Ramazan ayında Hacivat-Karagöz oyunundan fasıl dinletisine, semazenden akrobat gösterisine kadar çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği AVM'lerde kapanış saatleri uzatıldı.

Forum İstanbul, ramazan ayı boyunca cuma ve cumartesi günlerinde saat 23.00'e kadar açık olacak. Ramazan Bayramına yaklaşılan 8-13 Haziran arasında da AVM saat 23.00'te kapılarını ziyaretçilere kapatacak. Bayramın birinci günü AVM saat 13.00'te açılıp, saat 22.00'de kapanacak.

İLLERE GÖRE DEĞİŞİYOR

Marmara Forum ise alışveriş yoğunluğunun yaşandığı bayramdan önceki günler 12-13 Haziran'da saat 23.00'e kadar açık olacak. Bayramın birinci günü de saat 13.00'te kapılarını ziyaretçilere açacak.

Bursa'daki İnegöl AVM, ramazan ayı boyunca 12.00 ile 24.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlayacak. AVM'nin etkinlikleri kapsamında gölge oyunu Hacivat-Karagöz, kukla ve mehter gösterisi, ateşbaz, Aşuk ile Maşuk, sihirbaz gösterisi, buble show ve jonglör gösterisi İnegöl AVM’de iftar sonrası saatlere neşe katacak. Tasavvuf müziği eşliğinde sema gösterisi ve Kadir Gecesine özel ikramlar da İnegöl AVM’nin ramazan sürprizleri arasında yer alıyor.

M1 Konya AVM de ramazan ayı dolayısıyla çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Bu AVM 9-14 Haziran tarihleri arasında saat 10.00'da açılacak ve 00.00'da kapılarını kapatacak. Ramazan Bayramı'nın birinci günü kapalı olacak M1 Konya AVM'nin, Ramazan Bayramı'nın ikinci ve üçüncü günlerinde çalışma saatleri 10.00 ile 22.30 arasında gerçekleşecek.

Primemall Gaziantep de kapanış saatine ramazan ayarı getirdi. Bu AVM mayıs ayında 11.00-23.00 saatleri arasında, haziran ayında 11.00-00.00 saatleri arasında faaliyette olacak.

Forum Trabzon'da ise 26 Mayıs-13 Haziran arasında AVM'nin çalışma saatleri 11.00-23.00 olarak belirlendi. Bayramın birinci günü saat 14.00'te kapılarını ziyaretçilere açacak Forum Trabzon, saat 22.00'de kapanacak. Bayramın diğer günleri ise 10.00-22.00 çalışma saatlerine dönecek.

Forum Trabzon'un ramazan etkileri kapsamında iftar öncesi ve sonrası fasıl dinletisi olacak. Her cuma, cumartesi ve pazar günü dönem kostümleriyle Osmanlı şerbeti ve macun ikramının yapılacağı AVM'de 2 Haziran Cumartesi günü saat 15.00'te Sunay Akın Mahya Işıkları Sohbeti gerçekleştirecek.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü, son yıllarda ramazan ayının günlerin uzun olduğu yaz aylarına gelmesi ile birlikte birçok AVM’nin kapanış saatlerini uzatma kararı aldığını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

Bu durum hem AVM ziyaretçileri hem de AVM markaları için bir avantaj. Ramazan ayında gün içinde fazla enerji harcamak istemeyenler AVM’lerimizde hem diledikleri şekilde iftar yapma hem de yemek sonrası geç saatlere kadar rahat bir şekilde alışveriş yapma imkanı buluyor. Buna bir de bayram yaklaştığında yaşanan yoğunluk eklendiğinde gerçekten hem perakendeci hem de ziyaretçiler için işler kolaylaşmış oluyor.

Belgü, AVM’lerin artık alışverişten çok sosyal yaşam alanları ile öne çıktığını, insanların çocukları ile birlikte AVM’lerde kendilerini güvende hissederek eğlenceli vakit geçirdiğini vurgulayarak, "Bu anlamda hem şehir hayatının günlük yoğun temposunu hem Anadolu şehirlerinin sosyal alanlar anlamında yeterliliğini göz önünde bulundurduğumuzda AVM’lerimiz toplumsal bir fayda sağlıyor. Özel gün ve ramazan ayı gibi özel dönemlerde de vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak anlamında gereken uygulama neyse elbette ki her zaman yapmaya gayret edilecektir." değerlendirmesinde bulundu.