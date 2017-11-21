AVM’de vahşi hayvan sergisine tepki

Ankara'da Nata Vega alışveriş merkezinde, Afrika’dan getirilen Serval Kedisi ve Nil Timsahı gibi hayvanların cam bölmelerin arkasında sergilenmesine hayvanseverler tepki gösterdi.

Gazete Habertürk'ten Yavuz Solmaz ve Ecem Soysal'ın haberine göre, sosyal medyada ve hayvanseverlerin takip ettiği internet sitelerinde, Afrika’da yaşayan ve dünyanın en çok zıplayabilen hayvanlarından olan Serval Kedisi’nin cam bölmeler arkasında yaşamaya mahkûm edildiği yönünde yorumlar yapıldı. AVM’de Serval Kedisi’nin yanı sıra Femish Dev Tavşanı, Evcil Dağ Gelinciği, Altuni Sülün, Nil Timsahı, Gine Tavuğu gibi yırtıcı hayvanlar da bulunuyor.

Aqua Vega İşletmesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise sergilenen hayvanların uluslararası hayvan hakları kuruluşları tarafından hayvanat bahçesi gibi ortamlara alıştırıldığı kaydedildi. Açıklamada, “Bu hayvanlar doğal yaşam alanlarında değil, hayvanat bahçesi gibi ortamlarda doğan ve 17, 18 nesildir sergilenen hayvanların akrabalarıdır” denildi.