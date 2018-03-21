Avokadonun içerisinde yer alan sağlıklı yağlar hem zarar görmüş saçlarınız hem de cildiniz için oldukça faydalıdır. İşte kolaylıkla bulabileceğiniz malzemelerden hazırlayabileceğiniz 3 farklı avokadolu maske tarifi...

YOĞURTLU AVOKADOLU MASKE

Çeyrek avokado

1 yemek kaşığı yoğurt

Yarım yemek kaşığı bal

MUZLU AVOKADOLU MASKE

1 adet avokado

1 adet muz

1 adet yumurta sarısı

ZEYTİNYAĞLI AVOKADOLU MASKE

1 adet avokado

1 çorba kaşığı zeytinyağı

2 çorba kaşığı bal

AVOKADOLU MASKE NASIL YAPILIR?

Kaşık yardımıyla içerisindeki çekirdeği çıkartın. Yine kaşık yardımıyla avokadonun içerisini ayrı bir kabın içerisine alın. Avokadoyu pürüzsüz bir kıvama gelinceye ezip püre haline getirin. Daha sonra hangi maskeyi tercih edecekseniz, orada yer alan malzemeleri avokado püresine ekleyin. Malzemeleri iyice karıştırın. Avokado maskesi artık uygulamaya hazır! Bu maske tariflerini yüzünüze, ellerinize ya da saçınız için kullanabilirsiniz. Eğer cildinize uygulayacaksanız 20 dakika, saçlarınıza uygulayacaksanız da 40 dakika yeterli olacaktır. Avokadolu maskeyi haftada iki kez kullanabilirsiniz.

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